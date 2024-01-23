Минобороны: На "Рамштайн-18" объявили обязательства по дальнобойному оружию

На 18-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 23 января союзники Киева заверили в дальнейшей военной поддержке, включая дальнобойное оружие.

Об этом на брифинге по итогам заседания сказал спикер украинского Минобороны Илларион Павлюк, его слова цитирует пресс-служба ведомства, пишет "Европейская правда".

По словам Павлюка, украинская сторона на "Рамштайн" услышала "достаточно важных заявлений от партнеров, достаточно важных обязательств, чтобы сказать, что мощная поддержка Украины будет продолжаться и дальше".

Он уточнил, что Украина получит от партнеров вооружение, необходимое для эффективного поражения врага как на линии соприкосновения, так и в тылу. Среди прочего, прозвучали обязательства по предоставлению Украине оружия дальнего поражения.

"Есть полное понимание партнеров, что нам это оружие нужно и обязательства работать над тем, чтобы предоставлять Украине больше оружия для подобных ударов", – подчеркнул представитель украинского Минобороны, не уточнив, о каком именно вооружении идет речь.

Напомним, нынешняя встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоялась в онлайн-формате и была сосредоточена на долгосрочных потребностях Киева.

Известно, что Канада во время 18-го "Рамштайна" объявила о новом пакете военной помощи Киеву и привлечении канадских инструкторов к обучению украинских летчиков на истребителях F-16, а Германия впервые передаст военные вертолеты.