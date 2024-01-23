У Пентагоні розповіли, про що буде новий "Рамштайн" на тлі відсутності у США грошей для України

У Пентагоні назвали ключову тему найближчого засідання Контактної групи з питань оборони України, яка відбудеться 23 січня.

Про це розповіла речниця американського оборонного відомства Сабріна Сінгх, яку цитує AP, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, зустріч буде зосереджена на довгострокових потребах України.

Вона відбуватиметься у момент, коли США не мають грошей і не можуть надіслати боєприпаси та ракети, необхідні Україні для боротьби з Росією, оскільки рішення про пакет допомоги все ще не ухвалене у Конгресі.

Речниця Пентагону додала, що США сподіватимуться на допомогу Україні з боку інших союзників.

"Незважаючи на те, що ми не можемо надати свою допомогу у сфері безпеки прямо зараз, наші партнери продовжують це робити", – сказала Сінгх.

Як відомо, міністр оборони США Ллойд Остін, який спільно з головою Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльзом Брауном головуватиме на засіданні Контактної групи з питань оборони України 23 січня, візьме в ній участь із дому.

Останнє засідання у форматі "Рамштайн" відбулось у листопаді 2023 року, воно теж відбувалось у віртуальному форматі. Після нього стало відомо про створення низки нових коаліцій на підтримку обороноздатності України, зокрема з розбудови протиповітряної оборони, дронів, військово-морських і військово-повітряних сил.