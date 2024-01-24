У Німеччині розпочався страйк залізничників, який може стати найдовшим в історії

У Німеччині з ранку середи, 24 січня, машиністи залізничного транспорту розпочали страйк, який може стати найдовшим в історії.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

Страйк зачепить тисячі пасажирів і може завдати збитків економіці в розмірі до 1 мільярда євро.

Запланований страйк машиністів пасажирського залізничного транспорту триватиме до 18:00 понеділка, 29 січня. Днем раніше почали страйкувати машиністи вантажних поїздів.

Це вже четвертий залізничний страйк у Німеччині з листопада 2023 року на тлі ескалації суперечки між профспілкою машиністів GDL та залізничним концерном Deutsche Bahn щодо заробітної плати та робочого часу.

Новий страйк розпочався через кілька днів після останньої подібної акції, організованого працівниками залізниці 10 та 12 січня.

GDL хоче скоротити тижневий робочий час для змінних працівників з 38 до 35 годин без зниження заробітної плати. Deutsche Bahn запропонувала скорочення на одну годину без зниження зарплати або підвищення на 2,7%, якщо машиніст збереже 38-годинний тиждень, на додаток до підвищення зарплати до 13% і одноразової інфляційної премії. Профспілка відхилила цю пропозицію напередодні страйку.

За словами речниці Deutsche Bahn Ані Брукер, тривалий страйк спрямований "проти німецької економіки". Вона зазначила, що "вантажопотоки, якими займається служба, включають поставки для електростанцій, нафтопереробних заводів".

Німецький міністр транспорту Фолькер Віссінг заявив, що страйк створить додатковий тиск на ланцюги поставок, які і так перевантажені через напади хуситів на судноплавні шляхи Червоного моря.

"Я вважаю, що це нерозумно щодо пасажирів, які подорожують потягами, оскільки потяги стоять заблоковані, в той час як хтось не сидить за столом переговорів", – сказав Віссінг.

Нагадаємо, під час попереджувальних страйків GDL у 2023 році доводилося скасовувати близько 80% потягів далекого сполучення, а в окремих федеральних землях рух фактично припинився.

Після "святкової паузи" профспілка провела основний страйк, що тривав три дні.