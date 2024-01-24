В Германии с утра среды, 24 января, машинисты железнодорожного транспорта начали забастовку, которая может стать самой длительной в истории.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

Забастовка затронет тысячи пассажиров и может нанести ущерб экономике в размере до 1 миллиарда евро.

Запланированная забастовка машинистов пассажирского железнодорожного транспорта продлится до 18:00 понедельника, 29 января. Днем ранее начали бастовать машинисты грузовых поездов.

Это уже четвертая железнодорожная забастовка в Германии с ноября 2023 года на фоне эскалации спора между профсоюзом машинистов GDL и железнодорожным концерном Deutsche Bahn по заработной плате и рабочему времени.

Новая забастовка началась через несколько дней после последней подобной акции, организованной работниками железной дороги 10 и 12 января.

GDL хочет сократить недельное рабочее время для сменных работников с 38 до 35 часов без снижения заработной платы. Deutsche Bahn предложила сокращение на один час без снижения зарплаты или повышение на 2,7%, если машинист сохранит 38-часовую неделю, в дополнение к повышению зарплаты до 13% и единовременной инфляционной премии. Профсоюз отклонил это предложение накануне забастовки.

По словам пресс-секретаря Deutsche Bahn Ани Брукер, длительная забастовка направлена "против немецкой экономики". Она отметила, что "грузопотоки, которыми занимается служба, включают поставки для электростанций, нефтеперерабатывающих заводов".

Немецкий министр транспорта Фолькер Виссинг заявил, что забастовка создаст дополнительное давление на цепи поставок, которые и так перегружены из-за нападений хуситов на судоходные пути Красного моря.

"Я считаю, что это глупо в отношении пассажиров, путешествующих поездами, поскольку поезда стоят заблокированными, в то время как кто-то не сидит за столом переговоров", – сказал Виссинг.

Напомним, во время предупредительных забастовок GDL в 2023 году приходилось отменять около 80% поездов дальнего следования, а в отдельных федеральных землях движение фактически прекратилось.

После "праздничной паузы" профсоюз провел основную забастовку, которая длилась три дня.