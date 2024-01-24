Уряд Польщі хоче пом’якшити законодавство про аборти й контрацепцію

Польський уряд на засіданні 24 січня узгодив законопроєкти, покликані частково легалізувати аборти й лібералізувати ринок контрацептивних пігулок – заходи, які були посилені попередньою консервативною владою.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР, оголосив на пресконференції прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Туск визнав, що в нинішній урядовій коаліції на питання абортів існують "різні погляди", але кабмін під його керівництвом готовий "у найближчі години подати до Сейму проєкт про легальний і безпечний аборт до 12-го тижня".

"Я запропонував, щоб відповідно до нашої коаліційної угоди – оскільки не може бути урядового проєкту, тому що тут немає спільної думки між політичними партіями, – вчора відбулися публічні консультації з жіночими організаціями й не тільки", – сказав він.

Крім того, уряд Польщі, за словами Туска, завершив обговорення й скерував до парламенту законопроєкт про так звані "ранкові пігулки", які вживають жінки для запобігання вагітності після сексу.

Відповідні поправки до закону про ліки передбачають, що такі пігулки можна буде купувати дівчатам і жінкам віком від 15 років в аптеках без рецепта. Обмеження на продаж контрацептива запровадили у 2017 році.

"Це найпоширеніше рішення в країнах Європейського Союзу і дозволить універсальний доступ до екстреної контрацепції для всіх тих, для кого вона до цього часу була практично недоступна", – пояснив Туск.

Антиабортне законодавство Польщі було посилене після вердикту Конституційного трибуналу в жовтні 2020 року. Відповідно до нього, аборт є законним лише у двох випадках: вагітність внаслідок зґвалтування або якщо життя чи здоров'я жінки під загрозою.

Попри це, час від часу у ЗМІ повідомляли про випадки, коли польські лікарі відмовлялись переривати вагітність жінкам навіть у разі ризику їхньому життю, побоюючись порушити закон. Це викликало численні протести з вимогою лібералізувати аборти.