Укр Рус Eng

Уряд Польщі хоче пом’якшити законодавство про аборти й контрацепцію

Середа, 24 січня 2024, 16:46

Польський уряд на засіданні 24 січня узгодив законопроєкти, покликані частково легалізувати аборти й лібералізувати ринок контрацептивних пігулок – заходи, які були посилені попередньою консервативною владою.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР, оголосив на пресконференції прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Туск визнав, що в нинішній урядовій коаліції на питання абортів існують "різні погляди", але кабмін під його керівництвом готовий "у найближчі години подати до Сейму проєкт про легальний і безпечний аборт до 12-го тижня".

"Я запропонував, щоб відповідно до нашої коаліційної угоди – оскільки не може бути урядового проєкту, тому що тут немає спільної думки між політичними партіями, – вчора відбулися публічні консультації з жіночими організаціями й не тільки", – сказав він.

Крім того, уряд Польщі, за словами Туска, завершив обговорення й скерував до парламенту законопроєкт про так звані "ранкові пігулки", які вживають жінки для запобігання вагітності після сексу.

ЄСПЛ виніс критичне рішення щодо Польщі у справі про аборт

Відповідні поправки до закону про ліки передбачають, що такі пігулки можна буде купувати дівчатам і жінкам віком від 15 років в аптеках без рецепта. Обмеження на продаж контрацептива запровадили у 2017 році.

"Це найпоширеніше рішення в країнах Європейського Союзу і дозволить універсальний доступ до екстреної контрацепції для всіх тих, для кого вона до цього часу була практично недоступна", – пояснив Туск.

Антиабортне законодавство Польщі було посилене після вердикту Конституційного трибуналу в жовтні 2020 року. Відповідно до нього, аборт є законним лише у двох випадках: вагітність внаслідок зґвалтування або якщо життя чи здоров'я жінки під загрозою.

Попри це, час від часу у ЗМІ повідомляли про випадки, коли польські лікарі відмовлялись переривати вагітність жінкам навіть у разі ризику їхньому життю, побоюючись порушити закон. Це викликало численні протести з вимогою лібералізувати аборти.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща