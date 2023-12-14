ЄСПЛ виніс критичне рішення щодо Польщі у справі про аборт

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) постановив, що той факт, що рішення польського суду змусило жінку виїхати за кордон, щоб зробити аборт через аномалію плоду, порушує її право на приватне і сімейне життя.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні суду.

Позов до ЄСПЛ подала жінка, яка завагітніла у 2020 році, і у плода був діагностований синдром Дауна.

Запланований аборт у лікарні був скасований, коли рішення Конституційного суду про заборону переривання вагітності з вадами розвитку плоду набуло чинності. Не маючи змоги перервати вагітність у Польщі, вона зрештою була змушена виїхати на процедуру за кордон.

"Таке втручання в її права... створило ситуацію, яка позбавила її належних гарантій проти свавілля", – постановив ЄСПЛ.

Суд також встановив, що втручання в права заявниці не було законним, оскільки воно не виходило від органу, сумісного з вимогами верховенства права, оскільки до складу Конституційного суду входять судді, які були призначені за процедурою, заплямованою серйозними порушеннями.

Одночасно ЄСПЛ визнав неприйнятною справу за позовом 927 жінок дітородного віку, які стверджували, що вони є потенційними жертвами порушення їхніх прав, оскільки закон змушує їх продовжувати вагітність навіть у разі патології плоду.

Суд встановив, що вони не змогли надати доказів того, що законодавчі поправки безпосередньо вплинули на них.

Разом з Мальтою, антиабортне законодавство Польщі є одним з найбільш обмежувальних в Європі. Вагітність може бути перервана лише у випадку загрози життю чи здоров'ю матері або у випадку зґвалтування, а кількість абортів скоротилася до 161 у 2022 році з понад 1 000 у 2020 році.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що до кінця року його влада підготує та узгодить законопроєкт про закріплення права на аборт у французькій конституції.

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