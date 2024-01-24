Правительство Польши хочет смягчить законодательство об абортах и контрацепции

Польское правительство на заседании 24 января согласовало законопроекты, призванные частично легализовать аборты и либерализовать рынок контрацептивных таблеток – меры, которые были усилены предыдущей консервативной властью.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР, объявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Дональд Туск.

Туск признал, что в нынешней правительственной коалиции на вопрос абортов существуют "разные взгляды", но кабмин под его руководством готов "в ближайшие часы подать в Сейм проект о легальном и безопасном аборте до 12-й недели".

"Я предложил, чтобы в соответствии с нашим коалиционным соглашением – поскольку не может быть правительственного проекта, потому что здесь нет общего мнения между политическими партиями, – вчера состоялись публичные консультации с женскими организациями и не только", – сказал он.

Кроме того, правительство Польши, по словам Туска, завершило обсуждение и направило в парламент законопроект о так называемых "утренних таблетках", которые принимают женщины для предотвращения беременности после секса.

Соответствующие поправки к закону о лекарствах предусматривают, что такие таблетки можно будет покупать девушкам и женщинам в возрасте от 15 лет в аптеках без рецепта. Ограничения на продажу контрацептива ввели в 2017 году.

"Это самое распространенное решение в странах Европейского Союза и позволит универсальный доступ к экстренной контрацепции для всех тех, для кого она до сих пор была практически недоступна", – пояснил Туск.

Антиабортное законодательство Польши было ужесточено после вердикта Конституционного трибунала в октябре 2020 года. Согласно ему, аборт является законным только в двух случаях: беременность в результате изнасилования или если жизнь или здоровье женщины под угрозой.

Несмотря на это, время от времени в СМИ сообщали о случаях, когда польские врачи отказывались прерывать беременность женщинам даже в случае риска их жизни, опасаясь нарушить закон. Это вызвало многочисленные протесты с требованием либерализовать аборты.