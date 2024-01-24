Єврокомісія виділяє понад 800 млн євро на проєкти військової мобільності

Європейська комісія профінансує 38 додаткових проєктів військової мобільності на підтримку транспортування військ і техніки Транс'європейською транспортною мережею (TEN-T).

Про це пресслужба Єврокомісії повідомила у середу, пише "Європейська правда".

З бюджетом у 807 мільйонів євро ці проєкти модернізують важливу транспортну інфраструктуру в ЄС, щоб забезпечити її подвійне використання як для цивільних, так і для оборонних перевезень.

Проєкти допоможуть країнам-членам і партнерам розвивати добре пов'язану і безпечну мережу військової мобільності. Серед прикладів – будівництво і модернізація залізничної інфраструктури в Данії, Німеччині, Франції, Італії, Латвії, Угорщині, Нідерландах, Польщі, Фінляндії, Франції і Швеції.

Ці проєкти покращать інфраструктуру подвійного призначення в морських портах Бельгії і Швеції, аеропортах Латвії і Литви і внутрішніх водних шляхах Франції.

Загалом Єврокомісія отримала 112 пропозицій та відібрала проєкти з 18 країн-членів.

"Усі профінансовані проєкти сприятимуть поліпшенню європейської інфраструктури і доповнять відсутні ланки як для військових, так і для цивільних цілей", – прокоментувала єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян.

Раніше повідомляли, що Болгарія інвестує 6 мільярдів євро в інфраструктуру, яка в разі потреби допоможе розгорнути сили НАТО на східному фланзі.