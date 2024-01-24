Еврокомиссия выделяет более 800 млн евро на проекты военной мобильности

Европейская комиссия профинансирует 38 дополнительных проектов военной мобильности в поддержку транспортировки войск и техники по Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).

Об этом пресс-служба Еврокомиссии сообщила в среду, пишет "Европейская правда".

С бюджетом в 807 миллионов евро эти проекты модернизируют важную транспортную инфраструктуру в ЕС, чтобы обеспечить ее двойное использование как для гражданских, так и для оборонных перевозок.

Проекты помогут странам-членам и партнерам развивать хорошо связанную и безопасную сеть военной мобильности. Среди примеров – строительство и модернизация железнодорожной инфраструктуры в Дании, Германии, Франции, Италии, Латвии, Венгрии, Нидерландах, Польше, Финляндии, Франции и Швеции.

Эти проекты улучшат инфраструктуру двойного назначения в морских портах Бельгии и Швеции, аэропортах Латвии и Литвы и внутренних водных путях Франции.

В целом комиссия получила 112 предложений и отобрала проекты из 18 стран-членов.

"Все профинансированные проекты будут способствовать улучшению европейской инфраструктуры и дополнят недостающие звенья как для военных, так и для гражданских целей", – прокомментировала еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Велян.

Ранее сообщалось, что Болгария инвестирует 6 миллиардов евро в инфраструктуру, которая в случае необходимости поможет развернуть силы НАТО на восточном фланге.