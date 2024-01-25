Лідер юніоністів Північної Ірландії планує погодитись на новий спільний уряд після затяжної кризи 

Лідер юніоністів Північної Ірландії заявив, що планує домовлятися з націоналістами про новий спільний уряд для регіону, попри спротив "яструбів" у своїй партії.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Лідер Демократичної юніоністської партії Джеффрі Дональдсон заявив, що рішуче налаштований відновити уряд з розподілом повноважень між юніоністами і націоналістами та не піддасться на тиск найбільш радикального крила своєї партії, де проти компромісів.

Його слова пролунали у Палаті представників у середу під час дебатів щодо "порятунку" Стормонту Північної Ірландії – проєкту, який продовжить до 8 лютого крайній термін відновлення спільного уряду з розподілом повноважень між DUP і "Шинн Фейн".

Дональдсон заявив, що отримав чергові погрози від від "яструбів" серед юніоністів, які хочуть і далі блокувати роботу уряду регіону, щоб таким чином вимагати від Лондона змін до вже затверджених угод з ЄС щодо руху товарів у Північній Ірландії після Brexit.

Уряд з розподілом повноважень є одним з центральних елементів угоди 1998 року, яка поклала край багаторічному конфлікту у регіоні.

"Ми рішуче налаштовані знайти рішення", – запевнив він.

Проте для того, щоб проштовхнути рішення, Дональдсону потрібно буде заручитися підтримкою більшості, і поки невідомо, чи у партії приймуть угоду.

Політична криза у Північній Ірландії триває з лютого 2022 року, коли DUP відкликала підтримку виконавчої влади та не захотіла повертатися до спільного уряду після травневих виборів.