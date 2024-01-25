Лидер юнионистов Северной Ирландии планирует согласиться на новое совместное правительство

Лидер юнионистов Северной Ирландии заявил, что планирует договариваться с националистами о новом совместном правительстве для региона, несмотря на сопротивление "ястребов" в своей партии.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Лидер Демократической юнионистской партии Джеффри Дональдсон заявил, что решительно настроен восстановить правительство с распределением полномочий между юнионистами и националистами и не поддастся на давление наиболее радикального крыла своей партии, где против компромиссов.

Его слова прозвучали в Палате представителей в среду во время дебатов по "спасению" Стормонта Северной Ирландии – проекта, который продлит до 8 февраля крайний срок восстановления совместного правительства с распределением полномочий между DUP и "Шинн Фейн".

Дональдсон заявил, что получил очередные угрозы от "ястребов" среди юнионистов, которые хотят и дальше блокировать работу правительства региона, чтобы таким образом требовать от Лондона изменений в уже утвержденные соглашения с ЕС по движению товаров в Северной Ирландии после Brexit.

Правительство с распределением полномочий является одним из центральных элементов соглашения 1998 года, которое положило конец многолетнему конфликту в регионе.

"Мы решительно настроены найти решение", – заверил он.

Однако для того, чтобы протолкнуть решение, Дональдсону нужно будет заручиться поддержкой большинства, и пока неизвестно, примут ли в партии соглашение.

Политический кризис в Северной Ирландии продолжается с февраля 2022 года, когда DUP отозвала поддержку исполнительной власти и не захотела возвращаться в общее правительство после майских выборов.