Прем'єр Греції знову закликав Британію повернути скульптури Парфенону в Афіни

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у четвер, через кілька місяців після дипломатичної сварки з Британією, повторно закликав Лондон повернути мармурові скульптури Парфенону з Британського музею до Афін.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

У своїй першій публічній заяві з цього питання з листопада Міцотакіс сказав, що його уряд веде переговори з головою Британського музею про угоду щодо повернення скульптур до музею Акрополя.

"Дозвольте мені бути відвертим, ми будемо наполягати на їх возз'єднанні з багатьох причин. Але одна з них, на мою думку, є найважливішою. Тільки побачивши їх разом, на місці, в тіні Акрополя, ми зможемо по-справжньому оцінити їхнє величезне культурне значення", – сказав Міцотакіс.

Афіни неодноразово закликали Британський музей назавжди повернути 2500-річні скульптури, відомі у Британії як "мармури Елгіна", які британський дипломат лорд Елгін вивіз з храму Парфенон у 1806 році – в період, коли Греція перебувала під владою Османської Туреччини.

Близько половини 160-метрового фризу, що прикрашав Парфенон в Афінах, перебуває в Британському музеї, а 50 метрів – в музеї Акрополя.

У листопаді під час інтерв'ю BBC в Лондоні Міцотакіс порівняв поділ скульптур з розрізанням Мони Лізи навпіл.

Пізніше британський прем'єр-міністр Ріші Сунак скасував заплановану зустріч з Міцотакісом, звинувативши його в порушенні обіцянки не використовувати свою поїздку як можливість виступити за повернення скульптур.

Читайте також: Скульптури розбрату: як античний спадок розсварив лідерів Британії та Греції.