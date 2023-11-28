У Британії заявили, що скасували зустріч із прем’єром Греції через "порушення запевнень"

Даунінг-стрит звинуватило Грецію в порушенні "запевнення", що під час візиту грецького прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса той не порушуватиме публічно питання повернення мармурів Парфенону, через що була скасована його зустріч із Ріші Сунаком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як сказав у вівторок журналістам речник британського прем’єра, Лондон та Афіни перед візитом Міцотакіса нібито домовились, що його візит до Британії не буде публічною платформою "для повторного розгляду давно вирішених питань".

"А якщо даються запевнення, а їх не дотримуються, то це має наслідки", – додав він.

Високопосадовець Греції на умовах анонімності сказав журналістам, що заява британської сторони є "неточною". Публічно Афіни назвали рішення скасувати зустріч Сунака й Міцотакіса "безпрецедентним" і "неповагою".

Напередодні стало відомо, що причиною скасування зустрічі стала багаторічна суперечка між Лондоном та Афінами щодо повернення мармурів Парфенону з Британського музею.

Мармури, також відомі як скульптури Парфенону, є давньогрецькими скарбами Британського музею, які до Великої Британії привіз британський дипломат лорд Елгін на початку ХІХ століття (звідси їхня інша, британська назва – "мармури Елгіна").

Формально в Британії діє закон, який забороняє Британському музею передавати мармурові статуї Парфенону назавжди назад до Греції. Але британська влада раніше неодноразово підкреслювала, що не має наміру його змінювати.