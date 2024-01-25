Премьер Греции снова призвал Британию вернуть скульптуры Парфенона в Афины

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в четверг, спустя несколько месяцев после дипломатической ссоры с Британией, повторно призвал Лондон вернуть мраморные скульптуры Парфенона из Британского музея в Афины.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

В своем первом публичном заявлении по этому вопросу с ноября Мицотакис сказал, что его правительство ведет переговоры с главой Британского музея о соглашении о возвращении скульптур в музей Акрополя.

"Позвольте мне быть откровенным, мы будем настаивать на их воссоединении по многим причинам. Но одна из них, по моему мнению, самая важная. Только увидев их вместе, на месте, в тени Акрополя, мы сможем по-настоящему оценить их огромное культурное значение", – сказал Мицотакис.

Афины неоднократно призывали Британский музей навсегда вернуть 2500-летние скульптуры, известные в Британии как "мраморы Элгина", которые британский дипломат лорд Элгин вывез из храма Парфенон в 1806 году – в период, когда Греция находилась под властью Османа.

Около половины 160-метрового фриза, украшавшего Парфенон в Афинах, находится в Британском музее, а 50 метров – в музее Акрополя.

В ноябре во время интервью BBC в Лондоне Мицотакис сравнил разделение скульптур с разрезанием Моны Лизы пополам.

Позже британский премьер-министр Риши Сунак отменил запланированную встречу с Мицотакисом, обвинив его в нарушении обещания не использовать свою поездку как возможность выступить за возвращение скульптур.

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