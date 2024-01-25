Болгарія продовжила тимчасовий захист для українських біженців

Відповідно до рішення Європейської комісії, уряд Болгарії оголосив про продовження тимчасового захисту для українців, які втекли від війни до країни.

Про це повідомило видання Novinite, пише "Європейська правда".

Продовження набуде чинності 4 березня 2024 року та триватиме один рік.

Це відбулося після ухвалення рішення Європейської комісії про продовження дії Директиви про тимчасовий захист, що підкреслює колективні зусилля, спрямовані на вирішення гуманітарних проблем, спричинених війною.

Болгарія, разом зі своїми європейськими партнерами, підтверджує свою прихильність наданню безпечного притулку тим, хто його потребує.

Цими днями на неформальній зустрічі міністрів юстиції та внутрішніх справ країни ЄС обговорюють альтернативи тимчасовому захисту, який Євросоюз створив спеціально для українців, які виїхали за кордон через війну.

Нагадаємо, Politico з посиланням на поінформованих дипломатів повідомило, що Україна проводить переговори з посадовцями ЄС про те, аби майбутні міграційні правила Євросоюзу допомогли забезпечити повернення більшої кількості українців додому наступного року, щоб вони підтримували українську економіку.