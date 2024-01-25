Міністри ЄС обговорять альтернативи діючому "тимчасовому захисту" для українців

На неформальній зустрічі міністрів юстиції та внутрішніх справ країн ЄС піднімуть питання про альтернативи тимчасовому захисту, який Євросоюз створив спеціально для українців, які виїхали за кордон через війну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на щоденному брифінгу повідомив речник Єврокомісії Ерік Мамер.

Зустріч міністрів проходить у четвер і п’ятницю, від імені Єврокомісії у ній бере участь єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

"Міністри обговорять пакт щодо міграції та притулку, а також альтернативний механізм тимчасового захисту осіб, які рятуються від російського вторгнення в Україну", – повідомив речник.

Ілва Йоганссон у спілкуванні зі ЗМІ перед зустріччю не згадувала про це питання.

Запитання щодо того, що Київ почав говорити з партнерами про заохочення повернення українців додому, поставили очільниці МВС Фінляндії Марі Рантанен.

"Якби я була українським посадовцем – звісно, я закликала би людей повертатися. Коли війна скінчиться. Але до того часу Європа, і зокрема Фінляндія мають допомагати українцям стільки, скільки буде потрібно", – відповіла вона.

Нагадаємо, Politico з посиланням на поінформованих дипломатів повідомило, що Україна проводить переговори з посадовцями ЄС про те, аби майбутні міграційні правила Євросоюзу допомогли забезпечити повернення більшої кількості українців додому наступного року, щоб вони підтримували українську економіку.

Наразі директива про тимчасовий захист діє до березня 2025 року.