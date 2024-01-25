Болгария продлила временную защиту для украинских беженцев

В соответствии с решением Европейской комиссии, правительство Болгарии объявило о продлении временной защиты для украинцев, которые бежали от войны в эту страну.

Об этом сообщило издание Novinite, пишет "Европейская правда".

Продление вступит в силу 4 марта 2024 года и продлится один год.

Это произошло после принятия решения Европейской комиссии о продлении действия Директивы о временной защите, что подчеркивает коллективные усилия, направленные на решение гуманитарных проблем, вызванных войной.

Болгария, вместе со своими европейскими партнерами, подтверждает свою приверженность предоставлению безопасного убежища тем, кто в нем нуждается.

На днях на неформальной встрече министров юстиции и внутренних дел страны ЕС обсуждают альтернативы временной защиты, которую Евросоюз создал специально для украинцев, выехавших за границу из-за войны.

Напомним, Politico со ссылкой на информированных дипломатов сообщило, что Украина проводит переговоры с чиновниками ЕС о том, чтобы будущие миграционные правила Евросоюза помогли обеспечить возвращение большего количества украинцев домой в следующем году, чтобы они поддерживали украинскую экономику.