Британія запроваджує заборону на польоти дронів біля в’язниць

Уряд Великої Британії напередодні оголосив про створення нових 400-метрових зон заборони польотів безпілотників над в’язницями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Таким чином британська влада хоче боротися з контрабандою наркотиків і мобільних телефонів.

Порушникам запроваджених правил може загрожувати до 10 років ув'язнення.

Уряд сподівається, що ці заходи завдадуть "серйозного удару по злочинних угрупованнях".

Раніше поліція могла вживати заходів лише тоді, коли були докази контрабанди.

Оператори безпілотників, які порушують правила, будуть оштрафовані на суму до 2 500 фунтів стерлінгів (3 175 доларів), а тим, хто буде викритий у контрабанді, загрожує тюремне ув'язнення.

За даними британської влади, кількість безпілотників, захоплених або помічених на території в'язниць в Англії та Уельсі, в період з 2019 по 2021 рік зросла більш ніж удвічі – до 500 одиниць.

Під час однієї нелегальної операції з використанням дронів у в'язниці на північному заході Англії злочинне угруповання здійснило 20 польотів, намагаючись провезти важкі наркотики, мобільні телефони та сім-карти на суму понад 1,7 млн фунтів стерлінгів (2,2 млн доларів).

Раніше стало відомо, що у Німеччині понад рік фіксують невідомі безпілотники над полігонами та казармами Бундесверу, де, зокрема, навчаються українські військові.