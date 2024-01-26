Британия вводит запрет на полеты дронов возле тюрем

Правительство Великобритании накануне объявило о создании новых 400-метровых зон запрета полетов беспилотников над тюрьмами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Таких образом британские власти хотят бороться с контрабандой наркотиков и мобильных телефонов.

Нарушителям введенных правил может грозить до 10 лет заключения.

Правительство надеется, что эти меры нанесут "серьезный удар по преступным группировкам".

Ранее полиция могла принимать меры только тогда, когда были доказательства контрабанды.

Операторы беспилотников, которые нарушают правила, будут оштрафованы на сумму до 2 500 фунтов стерлингов (3 175 долларов), а тем, кто будет уличен в контрабанде, грозит тюремное заключение.

По данным британских властей, количество беспилотников, захваченных или замеченных на территории тюрем в Англии и Уэльсе, в период с 2019 по 2021 год выросло более чем вдвое – до 500 единиц.

Во время одной нелегальной операции с использованием дронов в тюрьме на северо-западе Англии преступная группировка совершила 20 полетов, пытаясь провезти тяжелые наркотики, мобильные телефоны и сим-карты на сумму более 1,7 млн фунтов стерлингов (2,2 млн долларов).

Ранее стало известно, что в Германии более года фиксируют неизвестные беспилотники над полигонами и казармами Бундесвера, где, в частности, учатся украинские военные.