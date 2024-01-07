У Німеччині фіксують дрони над військовими полігонами, де навчаються українці

У Німеччині понад рік фіксують невідомі безпілотники над полігонами та казармами Бундесверу, де, зокрема, навчаються українські військові.

Про це повідомило видання Bild, пише "Європейська правда".

"Дрони регулярно помічають над військовим полігоном Кліц, де Бундесвер тренує українців на танках Leopard 1. На інших базах іноді в повітряний простір піднімаються одночасно кілька безпілотників", – заявив депутат бундестагу від Вільної демократичної партії і член оборонного комітету Маркус Фабер.

За його словами, іноді фіксують прольоти декількох безпілотників.

Фабер підкреслив, що це "чітко вказує на Росію".

Бундесвер також підозрює, що за атаками безпілотників стоїть Москва, але довести це не може.

У німецькому міністерстві оборони заявили, що жоден з безпілотників не був збитий.

Статс-секретар міністерства оборони Німеччини Нільс Хільмер пояснив, що спочатку необхідно обговорити з МВС, хто і що може робити у сфері захисту від безпілотників. Необхідно дослідити, які захисні пристрої є ефективними і як швидко їх можна придбати.

"Існує величезне відставання, коли справа доходить до безпілотників. Зрозуміло одне: нашій армії потрібні сучасні глушилки. Нам потрібні результати роботи робочої групи протягом наступних кількох місяців", – підкреслив Фабер.

Нагадаємо, після масованих ракетних ударів РФ по Україні голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн також закликала дати Україні ракети Taurus. Депутатка вказала, що наразі Україна гостро потребує "боєприпаси для артилерії, Taurus і запчастини для великої техніки, яку ми постачаємо".

Водночас в уряді Німеччини продовжують відмовлятися від постачання далекобійних ракет Taurus Україні.