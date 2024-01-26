У Польщі міністри проігнорували організований президентом Дудою захід

У Польщі міністри з очолюваного прем’єром Дональдом Туском уряду проігнорували захід, на який їх запросив президент Анджей Дуда.

Про це повідомила канцелярія польського президента у Twitter (X), інформує "Європейська правда".

Як зазначили у канцелярії, Дуда запросив міністрів до президентського палацу з нагоди урочистого включення їх до складу Ради суспільного діалогу.

"Міністри в останню хвилину скасували свою участь у заході, дата якого була узгоджена, а десять міністрів попередньо підтвердили свою присутність раніше", – йдеться у повідомленні.

Як наслідок, захід довелось скасувати, додали в канцелярії.

У повідомленні наголошується, що "це перший випадок, коли члени уряду скасували свою участь у церемонії".

"Така церемонія є багаторічною традицією і підкреслює, що соціальний діалог є одним з фундаментальних досягнень Польщі після 1989 року…Президент Анджей Дуда, як він неодноразово підкреслював, завжди готовий до співпраці у найважливіших для поляків питаннях. Він сподівається, що церемонія відбудеться якнайшвидше", – додали в канцелярії.

Раніше Дуда на тлі конфлікту з новим урядом Дональда Туска щодо бюджету й переслідування колишніх урядовців заявив, що "не бачить можливості" проведення в країні дострокових виборів.

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