Дуда відкинув можливість дострокових виборів на тлі конфліктів з урядом

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що "не бачить можливості" проведення в країні дострокових виборів на тлі конфліктів з новим урядом Дональда Туска щодо бюджету й переслідування колишніх урядовців.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet, Дуда сказав 18 січня в інтерв’ю польським журналістам на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

У Дуди спитали про можливість дочасних виборів на тлі обговорення в Сеймі Польщі бюджету на 2024 рік. Згідно з конституцією, якщо президент Польщі не отримає схвалений документ до 29 січня, він має право розпустити парламент.

Цей сценарій минулого року польські ЗМІ називали бажаним для колишньої партії влади "Право і справедливість", яка пішла в опозицію після восьми років правління. Водночас Дуда запевнив, що "не бачить можливості дострокових виборів".

"Якщо бюджет буде ухвалений, то навіть направлення його до Конституційного суду не призведе до дострокових виборів. Я сподіваюся, що нам вдасться підписати бюджет мирно", – додав польський президент.

Він укотре розкритикував уряд Польщі за те, що порушував конституцію, "навіть у радикальний спосіб", згадавши звільнення наглядових рад державних мовників і усунення голови Національної прокуратури.

"У випадку з бюджетом нічого подібного не сталося. Я сподіваюся, що цього не станеться і я зможу спокійно його підписати", – сказав Дуда.

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