В Польше министры проигнорировали организованное президентом Дудой мероприятие

В Польше министры из возглавляемого премьером Дональдом Туском правительства проигнорировали мероприятие, на которое их пригласил президент Анджей Дуда.

Об этом сообщила канцелярия польского президента в Twitter (X), информирует "Европейская правда".

Как отметили в канцелярии, Дуда пригласил министров в президентский дворец по случаю торжественного включения их в состав Совета общественного диалога.

"Министры в последнюю минуту отменили свое участие в мероприятии, дата которого была согласована, а десять министров предварительно подтвердили свое присутствие ранее", – говорится в сообщении.

Как следствие, мероприятие пришлось отменить, добавили в канцелярии.

В сообщении отмечается, что "это первый случай, когда члены правительства отменили свое участие в церемонии".

"Такая церемония является многолетней традицией и подчеркивает, что социальный диалог является одним из фундаментальных достижений Польши после 1989 года... Президент Анджей Дуда, как он неоднократно подчеркивал, всегда готов к сотрудничеству в важнейших для поляков вопросах. Он надеется, что церемония состоится как можно быстрее", – добавили в канцелярии.

Ранее Дуда на фоне конфликтов с новым правительством Дональда Туска по бюджету и преследования бывших чиновников заявил, что "не видит возможности" проведения в стране досрочных выборов.

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