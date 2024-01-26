Люди в Іспанії заповнили пляжі на тлі аномально високих температур

В Іспанії спека призвела до того, що в багатьох прибережних районах відчувається майже літня погода: люди виходять на пляжі, щоб позасмагати, а дехто купається.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AP.

Іспанське метеорологічне агентство AEMET повідомляє, що нещодавні аномально високі температури для цієї пори року збережуться в багатьох частинах Іспанії в п'ятницю і на вихідних.

Метеорологічне агентство зазначило, що високі температури на півдні Європи зумовлені антициклоном, який несе гарячу повітряну масу з півдня. Відсутність хмарного покриву також призвела до підвищення температури.

Лише минулого тижня Іспанія та інші частини Європи постраждали від лютих холодів і злив, які, в свою чергу, супроводжувалися замерзанням і снігопадами в багатьох частинах Іспанії.

За словами речника AEMET Марселіно Нуньєса, цього тижня в багатьох містах була зафіксована найвища температура для цієї пори року за останні 20 років. За його словами, у четвер у східному місті Чельва була зафіксована температура 29,6 градуса за Цельсієм.

Мінімальна і максимальна температури в середньому на 5-10 градусів за Цельсієм вища за норму, повідомляє агентство.

Гарна погода призвела до того, що пляжі від південно-західного Кадіса до північно-східної Барселони переповнені людьми. Така картина зазвичай асоціюється з літніми місяцями.

Нуньєс зазначив, що без проведення досліджень неможливо пояснити нинішні високі температури кліматичною кризою, але вони відповідають тенденції до все більш частих періодів незвично високих температур, які експерти пов'язують зі зміною клімату.