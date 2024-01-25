В Іспанії 25 січня фіксували до +30°C

Температура в багатьох регіонах Іспанії 25 січня піднялась вище +20°C через масу гарячого повітря, призвівши до незвично теплої погоди в цей місяць року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Температура досягла або перевищила 20 градусів за Цельсієм на майже 400 метеорологічних станціях Іспанії, тобто майже половині всіх метеостанцій країни.

Серед іншого, стовпчик термометра піднявся до +29,5°C у Валенсії, +28,5°C – у Мурсії та +27,8°C поблизу Малаги. Такі температури в Іспанії зазвичай спостерігаються в червні.

Нічні температури також були вищими за норму. Ртутний стовпчик не опустився лише трохи нижче +10°C на невеликому гірськолижному курорті Пуерто-де-Навасеррада поблизу Мадрида, розташованому на висоті 1900 метрів над рівнем моря.

Дослідник Університету Валенсії Девід Корелл заявив, що хвиля спеки була викликана присутністю потужного антициклону над Середземним морем.

"Поки що немає досліджень, які б оцінювали довгострокову тенденцію такого типу подій, але очевидно, що ми поставатимемо перед подібними аномальними ситуаціями все частіше й частіше", – сказав він AFP.

Спека приходить в Іспанію на тлі тривалої посухи, що охопила більшу частину країни, особливо північно-східний регіон Каталонії та південно-західний регіон Андалусії.