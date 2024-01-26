Люди в Испании заполонили пляжи на фоне аномально высоких температур

В Испании жара привела к тому, что во многих прибрежных районах ощущается почти летняя погода: люди выходят на пляжи, чтобы позагорать, а некоторые купаются.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AP.

Испанское метеорологическое агентство AEMET сообщает, что недавние аномально высокие температуры для этого времени года сохранятся во многих частях Испании в пятницу и на выходных.

Метеорологическое агентство отметило, что высокие температуры на юге Европы обусловлены антициклоном, который несет горячую воздушную массу с юга. Отсутствие облачности также привело к повышению температуры.

Только на прошлой неделе Испания и другие части Европы страдали от сильных холодов и ливней, которые, в свою очередь, сопровождались замерзанием и снегопадами во многих частях Испании.

По словам представителя AEMET Марселино Нуньеса, на этой неделе во многих городах была зафиксирована самая высокая температура для этого времени года за последние 20 лет. По его словам, в четверг в восточном городе Чельва была зафиксирована температура 29,6 градуса по Цельсию.

Минимальная и максимальная температуры в среднем на 5-10 градусов по Цельсию выше нормы, сообщает агентство.

Хорошая погода привела к тому, что пляжи от юго-западного Кадиса до северо-восточной Барселоны переполнены людьми. Такая картина обычно ассоциируется с летними месяцами.

Нуньес отметил, что без проведения исследований невозможно объяснить нынешние высокие температуры климатическим кризисом, но они соответствуют тенденции ко все более частым периодам необычно высоких температур, которые эксперты связывают с изменением климата.