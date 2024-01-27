Білий дім підтвердив зустріч Байдена і Шольца в лютому

Канцлер Німеччини Олаф Шольц приїде до Вашингтона 9 лютого для зустрічі з американським президентом Джо Байденом.

Як пише "Європейська правда", цю інформацію 27 січня підтвердила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Згідно з повідомленням, Байден і Шольц "підтвердять свою рішучу підтримку захисту Україною своєї землі та її народу від загарбницької війни Росії".

Серед інших тем зустрічі двох лідерів – запобігання ескалації на Близькому Сході, зокрема підтримка права Ізраїлю на самооборону та збільшення необхідної допомоги та захисту цивільних у секторі Гази.

"Президент Байден і канцлер Шольц також координуватимуть свої дії напередодні саміту НАТО у Вашингтоні", – додала Жан-П’єр.

Зустріч відбудеться на тлі того, що екстрений запит адміністрації президента США на виділення 61 мільярда доларів застряг у Конгресі, оскільки республіканці вимагають значних поступок в імміграційній політиці.

Водночас наступного тижня Євросоюз проводить спеціальний саміт, щоб домовитися про додатковий пакет підтримки Києва в розмірі 50 мільярдів євро.

Раніше Шольц закликав європейські країни збільшити обсяги поставок озброєнь Україні, побоюючись, що допомога з боку США може припинитися.