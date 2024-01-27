Белый дом подтвердил встречу Байдена и Шольца в феврале

Канцлер Германии Олаф Шольц приедет в Вашингтон 9 февраля для встречи с американским президентом Джо Байденом.

Как пишет "Европейская правда", эту информацию 27 января подтвердила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Согласно сообщению, Байден и Шольц "подтвердят свою решительную поддержку защиты Украины своей земли и ее народа от захватнической войны России".

Среди других тем встречи двух лидеров – предотвращение эскалации на Ближнем Востоке, в частности, поддержка права Израиля на самооборону и увеличение необходимой помощи и защиты гражданских в секторе Газа.

"Президент Байден и канцлер Шольц также будут координировать свои действия в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне", – добавила Жан-Пьер.

Встреча состоится на фоне того, что экстренный запрос администрации президента США на выделение 61 миллиарда долларов застрял в Конгрессе, поскольку республиканцы требуют значительных уступок в иммиграционной политике.

В то же время, на следующей неделе Евросоюз проводит специальный саммит, чтобы договориться о дополнительном пакете поддержки Киева в размере 50 миллиардов евро.

Ранее Шольц призвал европейские страны увеличить объемы поставок вооружений Украине, опасаясь, что помощь со стороны США может прекратиться.