Байден закликав Конгрес схвалити компроміс щодо кордону, що розблокує допомогу Україні

Президент США Джо Байден заявив про готовність підписати погоджений двопартійною групою сенаторів компроміс щодо посилення безпеки кордону з Мексикою, щойно його схвалять обидві палати Конгресу.

Відповідну заяву Байдена опублікувала пресслужба Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

Американський президент нагадав, що два місяці тому доручив групі Білого дому розпочати переговори з двопартійною групою сенаторів для вирішення кризи на кордоні.

"Те, що було узгоджено, в разі законодавчого схвалення стане найжорсткішим і найсправедливішим набором реформ для забезпечення безпеки кордону, який будь-коли здійснювався в нашій країні", – наголосив він.

Байден також нагадав, що в запиті Білого дому на додаткове фінансування, який був надісланий ще у жовтні, містяться кошти на охорону кордону – зокрема призначення прикордонників, суддів і офіцерів, що розглядають питання про притулок, і засобів боротьби з контрбандою.

"Якщо ви серйозно ставитеся до кризи на кордоні, ухваліть двопартійний законопроєкт, і я його підпишу", – підсумував президент США.

Запит, про який ідеться, містить також понад 60 мільярдів доларів на підтримку України та 14 мільярдів доларів для Ізраїлю. Але його ухвалення місяцями блокується крайніми правими республіканцями, які покликаються на необхідність жорсткіших заходів на південному кордоні США.

В останні дні конгресмени надсилали обережні сигнали, що обидві партії близькі до компромісу. Але спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон напередодні заявив, що угода "мертва".

Паралельно на республіканців почав тиснути ймовірний кандидат у президенти Дональд Трамп, який закликав не укладати нинішньої компромісної угоди.

Тим не менш, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повторив свою впевненість у тому, що Конгрес США схвалить додаткове фінансування для України попри розбіжності представників двох партій у питанні міграції.