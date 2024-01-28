Британська розвідка пов’язує збільшення нападів на військкомати в РФ з очікуваннями нової мобілізації

Розвідка Великої Британії вважає, що збільшення числа нападів на військкомати і подібні установи в Росії може свідчити про недовіру до обіцянки президента Владіміра Путіна не проводити нову хвилю мобілізації.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії від 28 січня.

Відомство наводить оприлюднені російською владою 22 січня дані про 220 атак на пов’язані з набором до війська інституції з початку вторгнення РФ в Україну. В той же час статистика видання "Медіазона" свідчить про 113 атак тільки від 26 липня 2023 року.

"Взяті разом ці цифри свідчать про подвоєння підпалів військкоматів в останні 6 місяців", – зазначає розвідка.

Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергєй Наришкін заявив, що виконавці нападів діяли від імені західних посадовців.

"Однак збільшення числа атак дуже ймовірне через дедалі більше почуття невдоволення війною серед російського населення, а особливо тих, хто може бути мобілізований щойно оголосять про другу хвилю мобілізації", – йдеться в огляді.

Повідомляється, що частину виконавців цих атак звинуватили в тероризмі і зраді.

"Нова мобілізація буде суперечити обіцянці Путіна від 14 грудня 2023 року, про те, що нової хвилі не буде – атаки з високою ймовірністю свідчать про брак довіри до цих обіцянок", – вважає британська розвідка.

Раніше розвідка Великої Британії розповіла про нові заходи, які розглядають у РФ, проти тих, хто активно критикує російську загарбницьку війну проти України.

Також розвідка Великої Британії звернула увагу на перебої з опаленням і електропостачанням у низці регіонів РФ в останні місяці.