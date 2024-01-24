Британська розвідка розповіла про нові заходи РФ для придушення критики війни

Розвідка Великої Британії розповіла про нові заходи, які розглядають у РФ, проти тих, хто активно критикує російську агресивну війну проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну за 24 січня.

Зокрема, 22 січня Державна Дума Росії обговорювала законопроєкт про арешт фінансових активів, включно з майном, у росіян, які відкрито критикують російську армію та "спеціальну військову операцію".

"За останній місяць низка відомих російських письменників і музикантів були засуджені за критику війни", – йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали про ухвалені у 2022 році поправки до російського закону "про іноземних агентів", який вже давно використовується для репресій проти опонентів кремлівського режиму.

За даними російського моніторингового агентства з прав людини "ОВД-інфо", у 2023 році 217 осіб та організацій були визнані "іноземними агентами". Станом на 3 листопада 2023 року, за даними Міністерства юстиції Росії, загальний список "іноземних агентів" становив 707 осіб.

Як зазначили у розвідці, нове законодавство, швидше за все, спрямоване на те, щоб стримати і змусити замовкнути антивоєнну опозицію.

"Цей нещодавній законопроєкт у поєднанні із заходами щодо іноземних агентів, ймовірно, має на меті повністю обмежити критику війни", – підкреслюється в огляді.

У попередньому огляді британська розвідка повідомляла, що у грудні 2023 року українські порти експортували більше сільськогосподарської продукції, ніж будь-коли з моменту вторгнення Росії.

Перед цим йшлося про те, що російські окупаційні війська наростили наступальну активність по всьому фронту в Україні, через що збільшився рівень їхніх втрат.