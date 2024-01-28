ЗМІ: Кораблям Британії бракує вогневої міці для атак проти наземних цілей хуситів

Британські військові кораблі не можуть атакувати об'єкти бойовиків-хуситів на суші через брак вогневої потужності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Telegraph.

Жоден з есмінців або фрегатів Королівського флоту не має можливості стріляти ракетами по наземних цілях, що змушує США здійснювати більшість ударів по об'єктах хуситів за підтримки літаків ВПС, які базуються за понад 2 тисячі кілометрів від них.

Джерело в британському оборонному відомстві повідомило, що есмінець HMS Diamond, який базується в Червоному морі, не приєднався до ударів у відповідь по цілях хуситів, оскільки не має "можливості вести вогонь по наземних цілях". Міністерство оборони заявило, що натомість він "брав безпосередню участь в успішному знищенні безпілотників хуситів, націлених на судноплавство в Червоному морі".

Цими вихідними загорівся контейнеровоз, пов'язаний з Британією, який став останньою мішенню повстанців-хуситів.

Один колишній контр-адмірал припустив, що нездатність Британії завдати удару по базах підтримуваного Іраном руху хуситів з військових кораблів свідчить про те, що ВМС не зможуть "йти нога в ногу" з китайськими і російськими військовими кораблями.

Наразі єдиною зброєю на есмінцях, яка може вести вогонь по інших кораблях або суші, є артилерійські гармати в передній частині кожного корабля. В той час як американські есмінці можуть стріляти керованими ракетами "Томагавк" по наземних цілях, єдиним варіантом для таких ударів у Великій Британії є розгортання літаків або підводних човнів.

Тобіас Еллвуд, колишній голова оборонного комітету Палати громад, попередив, що ситуація є неприйнятною, і закликав Гранта Шаппса, міністра оборони, провести термінову перевірку.

Адмірал Тоні Радакін, який зараз очолює Збройні сили, був серед тих, хто п'ять років попереджав про необхідність "прискорити процеси придбання" озброєнь, в тому числі "наземних ударних ракетних систем".

Протягом перших кількох місяців прем'єрства Бориса Джонсона Радакін публічно виступав за заміну протикорабельних ракет "Гарпун" на зброю, яку можна було б використовувати для атаки наземних цілей.

Однак "Гарпун" був виведений зі складу ВМС минулого року, а його тимчасова заміна – морська ударна ракета норвезького виробництва, яка може вражати наземні цілі, поки що встановлена лише на одному кораблі в рамках випробувань і ще не була застосована. Згодом вона буде встановлена на 11 фрегатах і есмінцях перед тим, як нова система крилатих ракет, як очікується, буде запроваджена в 2028 році.

Як відомо, напруженість у Червоному морі посилилась після початку конфлікту між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС.

Напади підтримуваних Іраном хуситів на кораблі в Червоному морі, на яке припадає половина глобальної морської торгівлі, вже вплинули на ціни в багатьох країнах. Також зросли побоювання, що наслідки війни Ізраїлю проти ХАМАС можуть дестабілізувати Близький Схід.

ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.