СМИ: Кораблям Британии не хватает огневой мощи для атак против наземных целей хуситов

Британские военные корабли не могут атаковать объекты боевиков-хуситов на суше из-за нехватки огневой мощи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Telegraph.

Ни один из эсминцев или фрегатов Королевского флота не имеет возможности стрелять ракетами по наземным целям, что заставляет США осуществлять большинство ударов по объектам хуситов при поддержке самолетов ВВС, которые базируются за более чем 2 тысячи километров от них.

Источник в британском оборонном ведомстве сообщил, что эсминец HMS Diamond, который базируется в Красном море, не присоединился к ответным ударам по целям хуситов, поскольку не имеет "возможности вести огонь по наземным целям". Министерство обороны заявило, что вместо этого он "принимал непосредственное участие в успешном уничтожении беспилотников хуситов, нацеленных на судоходство в Красном море".

В эти выходные загорелся контейнеровоз, связанный с Британией, который стал последней мишенью повстанцев-хуситов.

Один бывший контр-адмирал предположил, что неспособность Британии нанести удар по базам поддерживаемого Ираном движения хуситов с военных кораблей свидетельствует о том, что ВМС не смогут "идти нога в ногу" с китайскими и российскими военными кораблями.

Сейчас единственным оружием на эсминцах, которое может вести огонь по другим кораблям или суше, являются артиллерийские пушки в передней части каждого корабля. В то время как американские эсминцы могут стрелять управляемыми ракетами "Томагавк" по наземным целям, единственным вариантом для таких ударов в Великобритании является развертывание самолетов или подводных лодок.

Тобиас Эллвуд, бывший председатель оборонного комитета Палаты общин, предупредил, что ситуация неприемлема, и призвал Гранта Шаппса, министра обороны, провести срочную проверку.

Адмирал Тони Радакин, который сейчас возглавляет Вооруженные силы, был среди тех, кто пять лет предупреждал о необходимости "ускорить процессы приобретения" вооружений, в том числе "наземных ударных ракетных систем".

В течение первых нескольких месяцев премьерства Бориса Джонсона Радакин публично выступал за замену противокорабельных ракет "Гарпун" на оружие, которое можно было бы использовать для атаки наземных целей.

Однако "Гарпун" был выведен из состава ВМС в прошлом году, а его временная замена – морская ударная ракета норвежского производства, которая может поражать наземные цели, пока что установлена лишь на одном корабле в рамках испытаний и еще не была применена. Впоследствии она будет установлена на 11 фрегатах и эсминцах перед тем, как новая система крылатых ракет, как ожидается, будет введена в 2028 году.

Как известно, напряженность в Красном море усилилась после начала конфликта между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Нападения поддерживаемых Ираном хуситов на корабли в Красном море, на которое приходится половина глобальной морской торговли, уже повлияли на цены во многих странах. Также выросли опасения, что последствия войны Израиля против ХАМАС могут дестабилизировать Ближний Восток.

СМИ ранее сообщили, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене.