WP: США готуються до тривалої кампанії проти хуситів

Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені після того, як 10-денні удари не змогли зупинити напади угруповання на торгові судна у Червоному морі.

Про це виданню The Washington Post розповіли неназвані офіційні особи, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, минулої середи Білий дім зібрав високопосадовців, щоб обговорити варіанти подальших дій у відповідь на дії підтримуваного Іраном руху, який пообіцяв продовжувати атакувати кораблі, незважаючи на майже щоденні операції зі знищення радарів, ракет і безпілотників.

Представники адміністрації Байдена на умовах анонімності описали свою стратегію в Ємені як спробу підірвати військовий потенціал хуситів настільки, щоб обмежити їхню здатність атакувати судноплавство в Червоному морі та Аденській затоці або, як мінімум, забезпечити достатній стримуючий фактор, щоб судноплавні компанії, відновили відправлення суден цим регіоном.

"Ми маємо чітке уявлення про те, хто такі хусити, і про їхній світогляд. Тому ми не впевнені, що вони негайно зупиняться, але ми, безумовно, намагаємося послабити і знищити їхні можливості", – сказав високопосадовець президентської адміністрації.

Офіційні особи кажуть, що не очікують, що операція розтягнеться на роки, як в Іраку, Афганістані чи Сирії. Водночас вони визнають, що не можуть назвати дату завершення операції або дати оцінку того, коли військовий потенціал угруповання буде достатньо послаблений.

В межах цих зусиль військово-морські сили США також працюють над перехопленням поставок хуситам зброї з Ірану.

"Ми не намагаємося перемогти хуситів. У нас немає бажання вторгатися в Ємен. Ми хочемо послабити їхню здатність здійснювати подібні напади в майбутньому, а це передбачає завдання ударів по інфраструктурі, яка уможливлює такі напади, а також по їхніх силах і засобах на вищому рівні", – сказав неназваний дипломат.

У США сподіваються, що удари в поєднанні з кампанією з перехоплення контрабандної зброї поступово позбавлять хуситів найпотужнішого озброєння.

Водночас деякі американські посадовці побоюються, що втручання американських військових, може звести нанівець важко здобуті дипломатичні досягнення, спрямовані на припинення війни в Ємені, або погіршити і без того жахливу гуманітарну ситуацію в найбіднішій країні арабського світу.

У Держдепі та Агентстві США з міжнародного розвитку непокояться, що хусити розширять свої удари по саудівських об'єктах, зокрема нафтопереробних заводах, і підірвуть зусилля, спрямовані на досягнення мирного врегулювання, яке покладе край дев'ятирічній війні в Ємені.

Посадовці США також стурбовані тим, що атакуючи хуситів, Сполучені Штати втягнулися в конфлікт без стратегії виходу з нього і з обмеженою підтримкою з боку ключових союзників. Зокрема, найпотужніші партнери США в Перській затоці, наприклад, Катар не підтримали американську операцію.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати продовжать завдавати ударів по підтримуваних Іраном повстанцях-хуситах у Ємені, визнавши, що останні атаки проти них не зупинили нападів на судна в Червоному морі.

На тлі війни проти ХАМАС хусити почали обстрілювати комерційні судна, які прямують через Червоне море, стверджуючи, що вони допомагають Ізраїлю. У відповідь США розгорнули місію із захисту судноплавства.