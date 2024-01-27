Британська розвідка: Останні військові здобутки РФ в Україні "стратегічно несуттєві"

Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії останній огляд подій війни в Україні 27 січня присвятило аналізу ситуації на полі бою та просуванню російських військ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У британській розвідці нагадали про заяви РФ про захоплення села Крохмальне на Харківщині та села Веселе поблизу Бахмута, але констатували, що "вони є стратегічно несуттєвими".

"Довоєнне населення Веселого становило 102 людини, а Крохмального – 45. Це – продовження незначного просування Росії, в той час як Україна зосереджується на активній обороні", – йдеться в огляді.

Головною метою російських військ залишається захоплення міста Авдіївка на Донеччині, й вони ведуть наступ із трьох напрямків, аби оточити населений пункт з півдня, півночі та сходу, зазначають у Міноборони Британії.

"Російські війська зазнали значних втрат у особовому складі та бронетехніці, часто спричинених боєприпасами українських безпілотних літальних апаратів", – додають там.

Британська розвідка вважає, що попри спробу проникнення в тил українських позицій в Авдіївні через тунелі, українські контратаки стримують російські сили від подальшого просування в межах міста.

"Оскільки основний шлях постачання в Авдіївку залишається недоторканим, а українські сили здійснюють локальні контратаки, місто, ймовірно, залишатиметься під контролем України протягом найближчих тижнів", – підсумовується в огляді.

В розвідцентрі Сил оборони Естонії напередодні говорили, що російські сили, схоже, поступово зменшують інтенсивність наступальних дій на полі бою в Україні, але готуються до чергового штурму в районі стратегічно важливого міста Авдіївка Донецької області.