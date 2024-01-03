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WizzAir помилково "скасувала" рейси з Кишинева з середини січня

Середа, 3 січня 2024, 13:45

Рейси угорського лоукостера WizzAir з Кишинева після 15 січня деякий час виглядали "скасованими", згодом це пояснили технічним збоєм. 

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Квитки на рейси WizzAir з та до Кишинева деякий час були недоступними для бронювання, а рейси виглядали скасованими. 

Після розголосу у пресслужбі аеропорту Кишинева повідомили, що це стало наслідком технічного збою і рейси насправді не скасовані.

"У системі бронювання Wizz Air сталася технічна помилка. Зараз вони працюють над відновленням скасованих рейсів", – зазначили у коментарі.

В Органі цивільної авіації також сказали про технічну помилку і запевнили, що жоден з перевізників не скасовував рейсів з аеропорту Кишинева. 

Близько 12 години в аеропорту Кишинева повідомили, що помилку усунули і всі рейси Wizz Air відновлені та доступні для бронювання.

Наразі невідомо, чи пов’язаний збій з майбутньою зміною коду аеропорту Кишинева у реєстрі IATA на "дерусифікований", що є безпрецедентним випадком. 

Нагадаємо, у лютому 2023 року Wizz Air оголосила, що з 14 березня припинить польоти до Кишинева через ризики у повітряному просторі над Молдовою. Проте згодом прем’єр країни запевнив, що Wizz Air повернеться. 

З середини грудня авіакомпанія виконує рейси з Кишинева до Рима, Мілана і Лондона. 

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