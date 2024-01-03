WizzAir ошибочно "отменила" рейсы из Кишинева с середины января

Рейсы венгерского лоукостера WizzAir из Кишинева после 15 января некоторое время выглядели "отмененными", впоследствии это объяснили техническим сбоем.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Билеты на рейсы WizzAir из и в Кишинев некоторое время были недоступны для бронирования, а рейсы выглядели отмененными.

После огласки в пресс-службе аэропорта Кишинева сообщили, что это стало следствием технического сбоя и рейсы на самом деле не отменены.

"В системе бронирования Wizz Air произошла техническая ошибка. Сейчас они работают над восстановлением отмененных рейсов", – отметили в комментарии.

В Органе гражданской авиации также сказали о технической ошибке и заверили, что ни один из перевозчиков не отменял рейсов из аэропорта Кишинева.

Около 12 часов в аэропорту Кишинева сообщили, что ошибку устранили и все рейсы Wizz Air восстановлены и доступны для бронирования.

Пока неизвестно, связан ли сбой с будущим изменением кода аэропорта Кишинева в реестре IATA на "дерусифицированный", что является беспрецедентным случаем.

Напомним, в феврале 2023 года Wizz Air объявила, что с 14 марта прекратит полеты в Кишинев из-за рисков в воздушном пространстве над Молдовой. Однако впоследствии премьер страны заверил, что Wizz Air вернется.

С середины декабря авиакомпания выполняет рейсы из Кишинева в Рим, Милан и Лондон.