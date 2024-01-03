Партнер премьера Словакии по коалиции лидирует в президентском опросе

Спикер парламента Словакии и коалиционный соратник премьер-министра Роберта Фицо Петер Пеллегрини имеет шанс выиграть президентские выборы, которые должны состояться в стране этой весной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в декабрьском опросе агентства SANEP для телеканала TA3.

Согласно опросу, в первом туре выборов главы государства Пеллегрини набрал бы 43,9% голосов, а его главный конкурент, экс-министр иностранных дел Иван Корчок – 32,3% голосов.

Пеллегрини, согласно опросу, также выиграл бы и второй тур выборов – он получил бы 58% голосов, а Корчок – 42% голосов.

При этом, по опросу, явка избирателей в первом туре составила бы 50%, а во втором значительно упала бы – до 42%.

Политическая сила Роберта Фицо SMER ранее уже объявила, что готова поддержать Пеллегрини на президентских выборах. Как считается, поддержка кандидатуры Пеллегрини была составляющей договоренности о вхождении партии "Голос" в действующую коалицию.

"ЕП" ранее объясняла, что победа Пеллегрини на выборах выгодна для Фицо прежде всего потому, что это упростит для него поглощение партии "Голос". Читайте подробнее в статье: Кто станет следующим президентом Словакии.

Главный оппонент Пеллегрини Иван Корчок – один из самых авторитетных дипломатов Словакии, в прошлом – министр иностранных дел, а до того – посол в Соединенных Штатах.

Некоторое время он был членом правоконсервативной партии SaS, по квоте которой получил министерский портфель. Однако на президентские выборы он идет как самовыдвиженец.