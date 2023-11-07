Проукраїнський ексголова МЗС Словаччини зібрав підписи для участі у виборах президента

Дипломат і ексміністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок зібрав необхідні 15 тисяч підписів для балотування на посаду президента, вибори якого відбудуться у 2024 році.

Про це він повідомив на пресконференції у вівторок, пише "Європейська правда" з посиланням на словацьке інформагентство TASR.

Корчок стверджує, що йому вдалося зібрати навіть удвічі більше необхідної кількості підписів, а у майбутній передвиборній кампанії він зосередиться зокрема на тезі про "добудову держави".

"Минуло понад 30 років з моменту утворення Словаччини, але коли справа доходить до завершення держави, ми зупинилися на півдорозі", – вважає ексголова словацького МЗС.

Ще одним лейтмотивом його кампанії стане об'єднання суспільства, "оскільки Словаччина розділена багатьма лініями розмежування".

Іван Корчок оголосив про свій намір балотуватися в президенти Словаччини наприкінці серпня.

Він обіймав посаду міністра закордонних справ Словаччини з 2020 по 2022 рік, після чого подав у відставку, щоб продемонструвати своє несхвалення політики колишнього прем’єр-міністра Ігоря Матовича. Раніше він працював послом Словаччини в США та в Брюсселі.

Його потенційна кандидатура привернула увагу не лише через його дипломатичний досвід, але й через його прихильність до Європейського Союзу, НАТО та західної траєкторії зовнішньої політики Словаччини.

Наступні президентські вибори у Словаччині мають відбутися у 2024 році. Чинна президентка Зузана Чапутова, яка вирішила піти з політики, вже опосередковано підтримала його кандидатуру.