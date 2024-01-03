Рада Україна-НАТО збереться на надзвичайне засідання через масовані удари РФ

Рада Україна-НАТО проведе надзвичайне засідання у відповідь на масовані ракетні удари РФ по українських містах.

Про це у Twitter (X) написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, НАТО підтримало запит України на проведення відповідного засідання.

"Однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України. Важливий сигнал євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору", – наголосив міністр.

Президент Володимир Зеленський у розмові прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком повідомив, що протягом останніх п’яти днів ворог випустив по території України щонайменше 500 ракет та ударних дронів.

Нагадаємо, Кулеба після масованої ракетної атаки РФ 2 січня заявив, що чекає на реакцію та рішучі заходи західних країн.

Голова Європейської ради Шарль Мішель вважає, що останній масований обстріл України з боку Росії свідчить про незацікавленість Москви у будь-яких мирних переговорах.