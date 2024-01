Голова Євроради: Обстріли України показують, що РФ не зацікавлена в "мирних переговорах"

Голова Європейської ради Шарль Мішель вважає, що останній масований обстріл України з боку Росії свідчить про незацікавленість Москви у будь-яких мирних переговорах.

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Для тих, хто вірить чуткам про те, що Росія справді зацікавлена у мирних переговорах, рекордна кількість безпілотників, випущених за останні 24 години по Україні, свідчить про справжні наміри Москви", – вказав очільник Євроради.

Він наголосив, що російські атаки є ще більш цинічними, позаяк посилились саме в період новорічних свят.

"Дух України не можна зламати. ЄС підтримує Україну", – підсумував Мішель.

For anybody believing the rumours that Russia is genuinely interested in peace talks, the record number of drones fired in the last 24 hours at Ukraine show the true intention of Moscow. The attacks are all the more cynical given that the increase in their intensity coincides…

На допис голови Європейської ради відреагував президент Володимир Зеленський, який подякував йому за те, що "висловив саме те, що ми всі думаємо і відчуваємо".

"Я вдячний ЄС і вам за непохитну підтримку України. Європейська єдність сильніша за російський терор. Ми вже неодноразово це доводили, і я впевнений, що ми залишатимемося сильними та об'єднаними", – додав голова держави.

Dear @CharlesMichel, thank you for stating exactly what we all think and feel. I am grateful for the EU’s and your steadfast support for Ukraine. European unity is stronger than Russian terror. We have already proven it many times and I am certain we will remain strong and…