Кулеба доручив українським послам активніше просувати "формулу миру"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-нараді з очільниками українських дипломатичних установ у середу, 3 січня, обговорив втілення "формули миру" для завершення повномасштабної війни.

Про це, як пише "Європейська правда", сповістила пресслужба МЗС.

Під час наради Кулеба "доручив дипломатам активізувати роботу як над зміцненням позицій країн, які вже беруть участь у втіленні "формули миру", так і над приєднанням нових держав і міжнародних організацій до цієї роботи".

Серед іншого, за словами міністра, йдеться про "максимально активну дипломатичну та інформаційну роботу" в іноземних столицях і штаб-квартирах міжнародних організацій, аби підтримувати увагу до російської агресії проти України.

Голова МЗС і дипломати обговорили, як саме проводити інформаційну роботу за кордоном, та поділились ідеями залучення українських громад і неурядових організацій, іноземних журналістів, експертів, митців, аналітичних центрів, бізнесу і лідерів думок, додали в міністерстві.

Україна раніше декларувала наміри провести глобальний саміт щодо "формули миру" й для цього вже провела три підготовчі зустрічі на рівні радників у Копенгагені, Джидді (Саудівська Аравія) та на Мальті.

Швейцарія, як відомо, прийме в себе четверту зустріч радників голів держав для обговорення української "формули миру" на полях Всесвітнього економічного форуму в середині січня.

Десять пунктів "формули миру" "ЄвроПравда" публікувала тут.