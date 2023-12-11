Швейцарія прийме в себе зустріч радників голів держав для обговорення української "формули миру" на полях Всесвітнього економічного форуму в середині січня.

Як пише "Європейська правда", про це першою повідомила газета Tages-Anzeiger з посиланням на джерела, а пізніше підтвердило Міністерство закордонних справ Швейцарії в коментарі агентству Keystone-SDA.

Зустріч радників щодо "формули миру" відбудеться на полях Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі 14 січня, за день до початку форуму. Це дозволить використати його інфраструктуру й не ухвалювати додаткові заходи безпеки в іншому місці.

"Швейцарія підтримує цю ініціативу, як і всі проєкти, які можуть слугувати основою для переговорного процесу, спрямованого на досягнення сталого миру", – повідомив речник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії.

Залишається відкритим питання, чи приїде у Давос сам український президент, пише Tages-Anzeiger. Українська сторона поки це питання не коментувала.

Україна раніше декларувала наміри провести глобальний саміт щодо "формули миру" до кінця року й для цього вже провела три підготовчі зустрічі на рівні радників у Копенгагені, Джидді (Саудівська Аравія) та на Мальті.

Утім, стало відомо, що Глобальний саміт миру відбудеться не раніше 2024 року.

Про підсумки другої зустрічі "ЄвроПравда" розповідала у статті: Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни.

Десять пунктів "формули миру" "ЄвроПравда" публікувала тут.