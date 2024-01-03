Кулеба поручил украинским послам активнее продвигать "формулу мира"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-совещании с руководителями украинских дипломатических учреждений в среду, 3 января, обсудил воплощение "формулы мира" для завершения полномасштабной войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба МИД.

Во время совещания Кулеба "поручил дипломатам активизировать работу как над укреплением позиций стран, которые уже участвуют в воплощении "формулы мира", так и над присоединением новых государств и международных организаций к этой работе".

Среди прочего, по словам министра, речь идет о "максимально активной дипломатической и информационной работе" в иностранных столицах и штаб-квартирах международных организаций, чтобы поддерживать внимание к российской агрессии против Украины.

Глава МИД и дипломаты обсудили, как именно проводить информационную работу за рубежом, и поделились идеями привлечения украинских общин и неправительственных организаций, иностранных журналистов, экспертов, художников, аналитических центров, бизнеса и лидеров мнений, добавили в министерстве.

Украина ранее декларировала намерения провести глобальный саммит по "формуле мира" и для этого уже провела три подготовительные встречи на уровне советников в Копенгагене, Джидде (Саудовская Аравия) и на Мальте.

Швейцария, как известно, примет у себя четвертую встречу советников глав государств для обсуждения украинской "формулы мира" на полях Всемирного экономического форума в середине января.

Десять пунктов "формулы мира" "ЕвроПравда" публиковала здесь.