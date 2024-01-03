ЄС засудив найсмертельніший за понад 40 років теракт в Ірані

Європейський Союз висловив солідарність із народом Ірану на тлі смертельного теракту в місті Керман, де два вибухи забрали життя понад сотні людей.

Про це йдеться в заяві речника ЄС із зовнішньополітичних питань, яку цитує "Європейська правда".

Представник Євросоюзу "найрішучішим чином" засудив вибухи в Кермані та наголосив, що ЄС "висловлює свою солідарність з іранським народом".

"Цей акт терору призвів до шокуючої кількості смертей і поранень серед цивільного населення. Наші думки зараз з жертвами та їхніми сім'ями. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", – йдеться у заяві.

Теракт в Ірані стався поблизу могили генерала Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані, під час церемонії з нагоди річниці його загибелі в результаті спецоперації Сполучених Штатів у 2020 році.

За останніми даними, два вибухи забрали життя щонайменше 103 людей, ще понад 210 зазнали поранень. Наразі жодне угруповання не взяло відповідальності за теракт, який є найсмертоноснішим в Ірані з часів Ісламської революції 1979 року.