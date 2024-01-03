ЕС осудил самый смертельный за более чем 40 лет теракт в Иране

Европейский Союз выразил солидарность с народом Ирана на фоне смертельного теракта в городе Керман, где два взрыва унесли жизни более сотни человек.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по внешнеполитическим вопросам, которое цитирует "Европейская правда".

Представитель Евросоюза "самым решительным образом" осудил взрывы в Кермане и подчеркнул, что ЕС "выражает свою солидарность с иранским народом".

"Этот акт террора привел к шокирующему количеству смертей и ранений среди гражданского населения. Наши мысли сейчас с жертвами и их семьями. Виновные должны быть привлечены к ответственности", – говорится в заявлении.

Теракт в Иране произошел вблизи могилы генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, во время церемонии по случаю годовщины его гибели в результате спецоперации Соединенных Штатов в 2020 году.

По последним данным, два взрыва унесли жизни по меньшей мере 103 человек, еще более 210 получили ранения. Пока ни одна группировка не взяла ответственности за теракт, который является самым смертоносным в Иране со времен Исламской революции 1979 года.