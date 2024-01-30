Експорт озброєнь США досяг рекордного рівня у 2023 фінансовому році

Продажі американської військової техніки іноземним урядам у 2023 році зросли на 16%, до рекордних 238 мільярдів доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на дані Держдепартаменту США.

Оприлюднені цифри підкріплюють очікування збільшення продажів таких компаній, як Lockheed Martin, General Dynamics і Northrop Grumman, чиї акції, за прогнозами, зростуть на тлі збільшення глобальної нестабільності.

Продаж і передача озброєнь розглядаються як "важливі інструменти зовнішньої політики США з потенційними довгостроковими наслідками для регіональної і глобальної безпеки", заявили в Державному департаменті.

Затверджені в цьому році продажі охоплюють високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) на суму 10 мільярдів доларів до Польщі, вдосконалені ракети середньої дальності AIM-120C-8 (AMRAAM) на суму 2,9 мільярда доларів до Німеччини і вдосконалені ракетні системи класу "земля-повітря" (NASAMS) до України.

Lockheed виробляє HIMARS, а RTX, колишня Raytheon, виробляє AMRAAM. RTX і норвезька компанія Kongsberg виробляють NASAMS.

Lockheed Martin і General Dynamics очікують, що існуючі замовлення на сотні тисяч артилерійських снарядів, сотні перехоплювачів ракет Patriot і сплеск замовлень на бронетехніку підтримають їхні результати в наступних кварталах.

Існує два основних способи, якими іноземні уряди купують зброю в американських компаній: прямі комерційні продажі, про які домовляються з компанією, або закордонні військові продажі, коли уряд зазвичай звертається до представника Міністерства оборони в посольстві США в столиці своєї країни. Обидва варіанти вимагають схвалення уряду США.

Прямі військові продажі американських компаній зросли до $157,5 млрд у 2023 фінансовому році з $153,6 млрд у 2022 фінансовому році, тоді як продажі, організовані через уряд США, зросли до $80,9 млрд у 2023 році з $51,9 млрд у попередньому році.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повторив свою впевненість у тому, що Конгрес США схвалить додаткове фінансування для України попри розбіжності представників двох партій у питанні міграції.

Перед цим в США заявили про необхідність якомога швидше ухвалити рішення про допомогу Україні, оскільки наступні кілька місяців будуть критичними.