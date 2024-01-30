Экспорт вооружений США достиг рекордного уровня в 2023 финансовом году

Продажи американской военной техники иностранным правительствам в 2023 году выросли на 16%, до рекордных 238 миллиардов долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на данные Госдепартамента США.

Обнародованные цифры подкрепляют ожидания увеличения продаж таких компаний, как Lockheed Martin, General Dynamics и Northrop Grumman, чьи акции, по прогнозам, вырастут на фоне растущей глобальной нестабильности.

Продажа и передача вооружений рассматриваются как "важные инструменты внешней политики США с потенциальными долгосрочными последствиями для региональной и глобальной безопасности", заявили в Государственном департаменте.

Утвержденные в этом году продажи включают высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) на сумму 10 миллиардов долларов в Польшу, усовершенствованные ракеты средней дальности AIM-120C-8 (AMRAAM) на сумму 2,9 миллиарда долларов в Германию и усовершенствованные ракетные системы класса "земля-воздух" (NASAMS) в Украину.

Lockheed производит HIMARS, а RTX, бывшая Raytheon, производит AMRAAM. RTX и норвежская компания Kongsberg производят NASAMS.

Lockheed Martin и General Dynamics ожидают, что существующие заказы на сотни тысяч артиллерийских снарядов, сотни перехватчиков ракет Patriot и всплеск заказов на бронетехнику поддержат их результаты в следующих кварталах.

Существует два основных способа, которыми иностранные правительства покупают оружие у американских компаний: прямые коммерческие продажи, о которых договариваются с компанией, или зарубежные военные продажи, когда правительство обычно обращается к представителю Министерства обороны в посольстве США в столице своей страны. Оба варианта требуют одобрения правительства США.

Прямые военные продажи американских компаний выросли до $157,5 млрд в 2023 финансовом году с $153,6 млрд в 2022 финансовом году, тогда как продажи, организованные через правительство США, выросли до $80,9 млрд в 2023 году с $51,9 млрд в предыдущем году.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба повторил свою уверенность в том, что Конгресс США одобрит дополнительное финансирование для Украины, несмотря на разногласия представителей двух партий в вопросе миграции.

Перед этим в США заявили о необходимости как можно скорее принять решение о помощи Украине, поскольку следующие несколько месяцев будут критическими.