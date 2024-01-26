Кулеба впевнений, що Конгрес США таки схвалить допомогу Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повторив свою впевненість у тому, що Конгрес США схвалить додаткове фінансування для України попри розбіжності представників двох партій у питанні міграції.

Про це він сказав на брифінгу в Миколаєві 26 січня у відповідь на питання "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

За словами Кулеби, Україна вважає, що в питанні схвалення додаткового фінансування американськими законодавцями "таки спрацює план "А" і допомога надійде".

"Маємо чіткі запевнення з боку адміністрації президента Байдена, що вони докладуть усіх зусиль, щоб це сталося", – додав він.

Голова МЗС принагідно нагадав, що незабаром, 1 лютого, лідери Європейського Союзу мають ухвалити рішення про схвалення Україні чотирирічного плану макрофінансової допомоги на 50 мільярдів євро.

"Напередодні 1 лютого ми з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком зустрінемося з міністром закордонних справ Угорщини, яка має застереження до цього плану фінансування. Тому я думаю, що у нас є всі підстави для обережного оптимізму", – підсумував Кулеба.

Раніше в США заявили про необхідність якомога швидше ухвалити рішення про допомогу Україні, оскільки наступні кілька місяців будуть критичними.

За даними ЗМІ, ключові помічники американського президента Джо Байдена на закритому засіданні в Конгресі попередили, що без схвалення додаткової військової допомоги Україні на фронті можливі значні труднощі.

Нагадаємо, у проєкті передбачено понад 60 млрд доларів на підтримку України, 14 млрд доларів для Ізраїлю і така ж сума – на заходи протидії нелегальній міграції на південному кордоні.