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Швейцарія почала передавати Німеччині Leopard 2

Вівторок, 30 січня 2024, 18:21

Збройні сили Швейцарії відправили до Німеччини дев'ять бойових танків Leopard 2 з-поміж 25, які передадуть німецькому виробнику Rheinmetall для списання.

Про це, як пише "Європейська правда", 30 січня сповістив Департамент оборони, цивільного захисту й спорту Швейцарії.

Федеральне управління озброєнь Швейцарії вже передало перші дев'ять Leopard 2 до Німеччини залізницею. Ще дев'ять танків планують відправити в середу, 31 січня, залізницею. Решту будуть вивозити автомобільним транспортом.

Танки придбає німецький збройовий концерн Rheinmetall для капітального ремонту. Ті частини танків, які швейцарські військові ще зможуть експлуатувати, концерн передасть назад безоплатно.

Уряд Швейцарії затвердив передачу Німеччині Leopard 2 з умовою не давати їх Україні

Поза тим, згідно з угодою між Швейцарією та Німеччиною щодо Leopard 2, затвердженою в листопаді 2023 року, танки залишаться в Німеччині або в партнерів Швейцарії в НАТО чи ЄС та не будуть відправлені в Україну.

На озброєнні швейцарської армії наразі перебувають 134 основні бойові танки Leopard 2A4 WE, які були модернізовані в рамках програми озброєння 2006 року. 

Крім того, армія має близько дев’яти десятків бойових танків Leopard 2 A4, які були списані.

Минулого червня уряд Швейцарії не дозволив реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які після модернізації у Німеччині мали передати Україні.

Швейцарію, як відомо, критикують за те, що вона забороняє іншим державам передавати Києву вироблену в неї зброю з міркувань нейтралітету.

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