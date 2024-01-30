Швейцарія почала передавати Німеччині Leopard 2

Збройні сили Швейцарії відправили до Німеччини дев'ять бойових танків Leopard 2 з-поміж 25, які передадуть німецькому виробнику Rheinmetall для списання.

Про це, як пише "Європейська правда", 30 січня сповістив Департамент оборони, цивільного захисту й спорту Швейцарії.

Федеральне управління озброєнь Швейцарії вже передало перші дев'ять Leopard 2 до Німеччини залізницею. Ще дев'ять танків планують відправити в середу, 31 січня, залізницею. Решту будуть вивозити автомобільним транспортом.

Танки придбає німецький збройовий концерн Rheinmetall для капітального ремонту. Ті частини танків, які швейцарські військові ще зможуть експлуатувати, концерн передасть назад безоплатно.

Поза тим, згідно з угодою між Швейцарією та Німеччиною щодо Leopard 2, затвердженою в листопаді 2023 року, танки залишаться в Німеччині або в партнерів Швейцарії в НАТО чи ЄС та не будуть відправлені в Україну.

На озброєнні швейцарської армії наразі перебувають 134 основні бойові танки Leopard 2A4 WE, які були модернізовані в рамках програми озброєння 2006 року.

Крім того, армія має близько дев’яти десятків бойових танків Leopard 2 A4, які були списані.

Минулого червня уряд Швейцарії не дозволив реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які після модернізації у Німеччині мали передати Україні.

Швейцарію, як відомо, критикують за те, що вона забороняє іншим державам передавати Києву вироблену в неї зброю з міркувань нейтралітету.